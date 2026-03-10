Impressionnant depuis ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells avec notam­ment des victoires réfé­rences contre Karen Khachanov et Tommy Paul, Joao Fonseca semble avoir enfin trouvé son rythme après un début de saison 2026 compliqué.

Désormais opposé à Jannik Sinner pour une place en quarts de finale, le jeune brési­lien a fait part de sa confiance et de sa déter­mi­na­tion lors de son passage en confé­rence de presse.

« Est‐ce que je pense pouvoir battre ces joueurs (Alcaraz et Sinner) ? Bien sûr. Je dois y croire. J’ai affronté Khachanov au deuxième tour et Tommy main­te­nant, deux joueurs classés parmi les 15 meilleurs. J’ai très bien joué. Je joue vrai­ment bien. Je pense avoir le niveau requis. Je joue vrai­ment bien. Donc, je pense pouvoir y arriver. Cela prendra du temps, je dois travailler mon mental, mon physique et ma tech­nique. Il y a donc beau­coup à améliorer, mais je pense être sur la bonne voie », a déclaré Fonseca avant de faire part de son plaisir de se retrouver face à des joueurs d’un tel niveau. « Les joueurs regardent beau­coup Carlos et Jannik disputer des finales et des matchs épiques. Tous deux sont d’un autre niveau. En ce moment, ils jouent un tennis incroyable et remportent presque tous les tour­nois. Donc, comme je l’ai dit, c’est un vrai plaisir. C’est vrai­ment quelque chose de jouer contre ces gars‐là. Je vais profiter de ce match. Je vais bien sûr essayer de gagner. Mais en même temps, je vais essayer de profiter de mon temps sur le court, essayer de profiter autant que possible pour voir où j’en suis dans mon jeu, ce qu’il faut faire pour battre ces gars‐là. Donc, oui, je vais juste essayer de travailler mon jeu, de voir le plan, et puis mardi, je serai prêt pour le match. »