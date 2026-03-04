Co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compa­triotes Sam Querrey, Jack Sock et Steve Johnson, John Isner a été invité par ses collègues à faire une préd­ci­tion concer­nant les deux vain­queurs, des tableaus mascu­lins et fémi­nins, pour le tournoi d’Indian Wells qui débute ce mardi 4 mars.

Et l’an­cien 8e joueur mondial a décidé de jeter son dévolu sur Novak Djokovic et Jessica Pegula.

« Je mise sur le GOAT. Je parie sur Novak pour remporter le titre. Il est là, il s’est entraîné à l’UCLA. Il était au match des Lakers, sans aucun souci. Il ne s’in­quiète pas pour ce tournoi. Je parie sur Novak, c’est possible. Il y a beau­coup de jours de repos dans ce tournoi. Cela ne va pas être physi­que­ment éprou­vant pour lui. Chez les femmes, je parie sur Jess (Jessica Pegula). Je ne pense pas que la surface lui convienne parti­cu­liè­re­ment, elle préfère les surfaces plus rapides avec moins de rebond, mais elle a beau­coup confiance en elle. »