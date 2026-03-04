Co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compatriotes Sam Querrey, Jack Sock et Steve Johnson, John Isner a été invité par ses collègues à faire une prédcition concernant les deux vainqueurs, des tableaus masculins et féminins, pour le tournoi d’Indian Wells qui débute ce mardi 4 mars.
Et l’ancien 8e joueur mondial a décidé de jeter son dévolu sur Novak Djokovic et Jessica Pegula.
« Je mise sur le GOAT. Je parie sur Novak pour remporter le titre. Il est là, il s’est entraîné à l’UCLA. Il était au match des Lakers, sans aucun souci. Il ne s’inquiète pas pour ce tournoi. Je parie sur Novak, c’est possible. Il y a beaucoup de jours de repos dans ce tournoi. Cela ne va pas être physiquement éprouvant pour lui. Chez les femmes, je parie sur Jess (Jessica Pegula). Je ne pense pas que la surface lui convienne particulièrement, elle préfère les surfaces plus rapides avec moins de rebond, mais elle a beaucoup confiance en elle. »
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 13:03