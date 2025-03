Tous les deux anima­teurs du podcast Nothing Major aux côtés de Jack Sock et Sam Querrey, John Isner et Steve Johnson ne sont pas du tout d’ac­cord à propos des favoris sur ce Masters 1000 d’Indian Wells.

Alors que Johnson estime qu’il y a entre 20 et 30 joueurs qui pour­raient remporter le tournoi, l’an­cien super serveur pense qu’il y en a qu’un seul.

« Je ne suis pas du tout d’ac­cord avec vous toi, je pense que Carlos Alcaraz est le grand favori pour remporter ce tournoi. Il a gagné le tournoi deux années de suite, la surface du tournoi le favo­rise consi­dé­ra­ble­ment, j’ai entendu dire qu’il y avait un chan­ge­ment de surface cette année. Je pense qu’Alcaraz est le grand favori, il semble être telle­ment à l’aise sur cette surface, il a été telle­ment domi­nant l’année dernière. Encore une fois, la surface a changé, il n’est peut‐être pas aussi favori qu’il l’au­rait été sur l’an­cienne surface, mais je pense qu’il est le premier à battre et je pense qu’il va encore gagner le tournoi. C’est ce que je pense. »