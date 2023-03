Le 19 janvier dernier, à l’oc­ca­sion du 2e tour de l’Open d’Australie, Andy Murray renver­sait Thanasi Kokkinakis pour s’im­poser au bout de 5h45 de jeu, à 4h du matin heure locale. Une défaite forcé­ment très diffi­cile à encaisser pour l’ami de Kyrgios qui est revenu sur ce doulou­reux moment pour l’ATP.

« C’est l’une des seules fois où je peux dire qu’a­près une grosse défaite, surtout quand j’étais sur le devant de la scène tout au long du match, j’ai pris du plaisir. Le tennis est telle­ment basé sur les résul­tats que si vous ne gagnez pas, vous êtes juste énervé et évidem­ment j’étais énervé. J’ai vécu des choses bien pires que de perdre un match de tennis alors que j’étais en posi­tion de gagner. Dans l’ordre des choses, ça fait un peu mal, mais j’ai eu beau­coup de bons retours, beau­coup de gens sont venus me voir. Certains idiots sont venus me voir pour me demander ce qui s’était passé. Ce n’est pas ce dont j’avais envie de parler après, mais la plupart du temps, j’ai eu le droit à des encouragements. »

A noter que Kokkinakis affron­tera Carlos Alcaraz au 2e tour du Masters 1000 d’Indian Wells.