Depuis son sacre à l’US Open, Daniil Medvedev a clai­re­ment une cible dans le dos. Favori du tournoi cali­for­nien qui a lieu en ce moment, le Russe s’ap­prête à défier le Serbe Filip Krajinovic au troi­sième tour. Un joueur contre lequel il a d’ailleurs perdu en 2019… au deuxième tour d’Indian Wells. En début d’année, à l’Open d’Australie, Daniil avait eu besoin de cinq manches pour en venir à bout.

De très bonnes raisons pour Krajinovic de croire à l’ex­ploit dans le désert cali­for­nien : « Je suis très excité à l’idée de pouvoir jouer contre lui. C’est une grande oppor­tu­nité pour moi. Daniil joue à un grand niveau de tennis. Il a remporté l’US Open et est actuel­le­ment le joueur le plus en forme du circuit. Je suis très heureux de pouvoir jouer contre lui dans un tournoi aussi spécial qu’Indian Wells. J’ai déjà joué plusieurs fois contre lui, je sais comment il joue, je connais ses faiblesses et quelles sont ses forces. Il est bien sûr le grand favori pour ce match, mais je n’ai rien à perdre et je vais essayer de profiter de l’expérience. »