Contraint à l’abandon en raison d’une douleur au poignet contre Botic van de Zandschulp au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells (7−6 [7], 3–0), Nick Kyrgios n’a pas pu retenir ses larmes. Il a livré un discours inquié­tant et assez pessi­miste en confé­rence de presse…

« Je vais essayer de faire tout ce qu’il faut pour que ça se calme. Mais écoutez, personne dans ce sport ne s’est fait ‘recons­truire’ le poignet et n’a essayé de jouer après. Certains joueurs ont subi des opéra­tions du poignet, mais rien d’aussi grave que ce que j’ai eu. On m’a dit que je ne rejoue­rais peut‐être plus jamais au tennis. J’ai l’im­pres­sion d’être à ma place, je me sens capable de riva­liser. Ce gars a battu Alcaraz à l’US Open en trois sets, et j’ai eu des balles de set contre lui dans le premier set. Je suis là, mais si je ne suis pas capable de finir les matches alors à quoi bon… Je ne suis pas très sûr de moi pour l’ins­tant. Je ne sais pas comment ça va se passer demain. J’ai l’im­pres­sion que c’est rela­ti­ve­ment doulou­reux pour l’instant. »