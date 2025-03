Alors qu’il a dû inter­rompre son entraî­ne­ment à cause d’une douleur au poignet, Nick Kyrgios s’est montré plutôt rassu­rant au micro de Tennis Channel avant son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells.

« En fait, je me sentais très bien. Je me suis entraîné pendant une heure et à l’avant‐dernier point, j’ai un peu senti mon poignet. Donc, vous savez, il semble que je n’ar­rive pas à faire de pause en ce moment avec mon corps, mais c’est juste des choses que vous devez gérer. Je ferai tout ce que je peux pour être prêt. J’ai toujours envie de gagner des matches et de faire du bruit, mais je viens de comprendre la quan­tité de travail néces­saire pour être sur la ligne de départ, surtout quand on voit certains joueurs qui ont été opérés du poignet, Del Potro, Thiem et Nishikori…, on comprend qu’il faut du temps pour retrouver le niveau que l’on avait auparavant. »

Despite a minor wrist injury in prac­tice, Nick Kyrgios plans to hit the court for his IW opener against van de Zandschulp ➡️ tomorrow at 1pm ET ⚡️



Stream his 2025 Indian Wells debut & Nick’s poten­tial round two encounter with Novak Djokovic on Tennis Channel 📲 pic.twitter.com/XmQ7LtjXBy — Tennis Channel (@TennisChannel) March 5, 2025

Pour rappel, l’Australien affron­tera Botic van de Zandschulp avant de poten­tiel­le­ment retrouver Novak Djokovic au deuxième tour.