Nick Kyrgios a une vraie marge sur la plupart des joueurs du circuit. Il n’avait plus joué depuis près d’un mois et demi. Et pour­tant, il s’est baladé contre le promet­teur argentin, Sebastian Baez : 6–4, 6–0, en un peu plus d’une heure. L’Australien peut être très dange­reux à Indian Wells où il a déjà atteint les quarts de finale en 2017, surtout qu’il se sent aussi bien menta­le­ment que physiquement.

« J’ai appris à ne rien prendre pour acquis lorsque je vais jouer un match, peu importe qui je joue. Baez est 60e mondial et il joue bien. Je suis entrée sur le court en sachant que ce serait diffi­cile. Je veux retrouver le plaisir de jouer et je sens que ma menta­lité a changé. Les problèmes de ces dernières années m’ont beau­coup affecté, mais je me sens à nouveau jeune et frais. Ne pas ressentir de douleur dans mon genou gauche est égale­ment essen­tiel. J’ai réalisé de bonnes perfor­mances à l’en­traî­ne­ment ces deux derniers mois, je suis donc très confiant », s’est réjoui Nick qui va affronter Federico Delbonis au 2e tour.