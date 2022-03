Qualifié pour les huitièmes de finale sans perdre un seul set, Nick Kyrgios est un vrai outsider pour la victoire finale dans le désert cali­for­nien. Opposé à Jannik Sinner ce mercredi (pas avant 20h30, heure fran­çaise), l’Australien a encensé l’Italien lors de sa confé­rence de presse après sa victoire sur Casper Ruud.

« Sinner est un sacré joueur, il joue excep­tion­nel­le­ment bien depuis un an et demi, il frappe fort la balle. En fait, nous nous sommes rencon­trés une fois en double et j’ai été épous­touflé par la force et la faci­lité avec lesquelles il frappe la balle. De tous les jeunes joueurs, c’est mon préféré. Je sais de quel style de tennis j’ai besoin pour gagner, mais je ne vais pas y penser main­te­nant, je vais rentrer chez moi et me détendre, profiter de mon temps libre. »