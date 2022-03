Nick Kyrgios a une énième fois fait beau­coup parler de lui lors de son match perdu face à Rafael Nadal, en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

Interaction avec le public, raquette fracassée qui frôle un ramas­seur de balle… L’Australien est omni­pré­sent et il a remis ça en confé­rence de presse d’après match en fusti­geant ceux qui le critiquent sur les réseaux sociaux.

« J’ai l’im­pres­sion d’aider le sport, d’at­tirer davan­tage l’at­ten­tion, et tous ceux qui pensent que je suis mauvais pour le sport sont juste des idiots. Comme s’ils avaient la moindre idée. Et ils n’ont pas la moindre idée. Les gens pensent qu’ils sont perti­nents tout d’un coup. Et non, vous n’êtes pas perti­nent. Vous avez un petit compte de média social où vous écrivez aux gens. Vous répandez la néga­ti­vité. C’est embar­ras­sant, et vous pouvez voir comment cela affecte les gens. Ça affecte Russell Westbrook (joueur de basket en NBA, ndlr). Cela affecte les gens. Çà affecte Naomi Osaka. Ça m’a affecté pendant des années et ce n’est pas bien. »