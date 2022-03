Nick a passé avec brio son premier tour face à l’Argentin Sebastien Baez et visi­ble­ment il veut passer à autre chose après une période diffi­cile : « Je luttais vrai­ment. Je n’étais pas heureux. Le monde du tennis voulait que je sois un certain joueur, et pendant des années j’ai essayé d’être quel­qu’un qui n’était pas moi. Ça m’a tiré vers le fond, j’avais des idées noires. J’ai laissé tomber des gens, je me suis brouillé avec ma famille. C’était dur. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit que je ne voulais pas être ce genre de personne. Maintenant, je suis quel­qu’un de complè­te­ment diffé­rent. Je suis bien dans ma peau, je n’es­saie pas de plaire à qui que ce soit. Je n’es­saie pas d’être quel­qu’un d’autre. Je suis Nick Kyrgios et je veux juste m’amuser sur le court. Si je gagne, tant mieux ; si je perds, tant pis. La vie est belle »