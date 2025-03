Si Novak Djokovic s’est surtout exprimé sur sa forme actuelle et sa colla­bo­ra­tion avec Andy Murray lors de son passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells (opposé ce samedi soir à Van De Zandschulp), Novak Djokovic a égale­ment eu quelques mots pour l’an­cien 2e joueur mondial, Fred Stolle, décédé ce jeudi à l’âge de 86 ans.

« Mes condo­léances à sa famille. Il n’est jamais agréable de perdre une légende de notre sport. Mais la trace qu’il a laissée et le chemin qu’il a tracé sont éter­nels. Vous savez, il est impor­tant que les nouvelles géné­ra­tions se souviennent de Fred Stolle et de toutes les autres légendes qui ont créé le sport que nous appré­cions aujourd’hui et dont nous tirons de nombreux avan­tages. Oui, c’est une triste nouvelle, évidem­ment. Mais comme je l’ai dit, son héri­tage restera long­temps dans les mémoires. »