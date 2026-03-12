« S’adapter ou mourir », dit un adage très célèbre.
Une phrase que Novak Djokovic n’a pas pris à la légère alors qu’il continue de défier l’âge et le poids du temps sur son corps.
Dans l’obligation de changer son style de jeu après une période faste où il pouvait se permettre de compenser avec des qualités athlétiques hors du commun, le Serbe, passé maître dans l’art de s’adapter à son environnement, tel un caméléon, a amorcé depuis déjà plusieurs années des modifications dans certains secteurs.
C’est le cas du service, et notamment de sa première balle, où cette transformation s’illustre parfaitement en chiffres. Alors qu’il servait en moyenne à 180 kilomètres par heure en première balle sur le Masters 1000 d’Indian Wells en 2016, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem enregistre, lors de cette édition 2026, une moyenne de près de 195 km/h, soit une hausse de 15 km/h, le tout avec 10 ans de plus.
Djokovic having such a long career is a great window into how the game has changed. A 112mph avg first serve speed is basically unheard of in the top 10 in 2026 pic.twitter.com/V3mU2Ii1Ea— Matthew Willis (@mattracquet) March 12, 2026
Une statistique qui en dit très long sur le changement opéré par Djokovic dans ce secteur du jeu. C’est aussi grâce à cette agressivité, qui n’est pas visible qu’au service, qu’il a pu continuer à rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 18:50