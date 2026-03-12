« S’adapter ou mourir », dit un adage très célèbre.

Une phrase que Novak Djokovic n’a pas pris à la légère alors qu’il continue de défier l’âge et le poids du temps sur son corps.

Dans l’obli­ga­tion de changer son style de jeu après une période faste où il pouvait se permettre de compenser avec des qualités athlé­tiques hors du commun, le Serbe, passé maître dans l’art de s’adapter à son envi­ron­ne­ment, tel un camé­léon, a amorcé depuis déjà plusieurs années des modi­fi­ca­tions dans certains secteurs.

C’est le cas du service, et notam­ment de sa première balle, où cette trans­for­ma­tion s’illustre parfai­te­ment en chiffres. Alors qu’il servait en moyenne à 180 kilo­mètres par heure en première balle sur le Masters 1000 d’Indian Wells en 2016, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem enre­gistre, lors de cette édition 2026, une moyenne de près de 195 km/h, soit une hausse de 15 km/h, le tout avec 10 ans de plus.

Djokovic having such a long career is a great window into how the game has changed. A 112mph avg first serve speed is basi­cally unheard of in the top 10 in 2026 pic.twitter.com/V3mU2Ii1Ea — Matthew Willis (@mattracquet) March 12, 2026

Une statis­tique qui en dit très long sur le chan­ge­ment opéré par Djokovic dans ce secteur du jeu. C’est aussi grâce à cette agres­si­vité, qui n’est pas visible qu’au service, qu’il a pu conti­nuer à riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde.