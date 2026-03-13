La fin de match entre Daniil Medvedev et Jack Draper en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells fait beaucoup parler après une décision controversée de l’arbitre française Aurélie Tourte.
Si le premier set a été maîtrisé par Medvedev, la seconde manche s’est révélée bien plus accrochée. Le moment clé est survenu à 5–5 : le Russe a estimé avoir été gêné par un geste de Draper, qui a levé les bras pendant l’échange. Medvedev a néanmoins continué à jouer le point, avant de demander une vérification vidéo… une fois l’échange perdu.
Son adversaire ayant été sanctionné pour gêne, le 11e joueur mondial a gagné ce point, breaké sur ce même jeu et remporté le match quelques minutes plus tard.
« Je suis à fond derrière Draper. Je ne comprends pas que Tourte, l’arbitre, accorde ce point pour gêne à Medvedev, alors que ce dernier a continué à jouer le point normalement jusqu’à faire la faute. Petit joueur là‐dessus, Daniil. Et inutile. Draper, très british, a été classe », a réagi le journaliste Benoît Maylin sur le réseau social X.
Difficile de ne pas aller dans le sens du chroniqueur.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 10:59