La fin de match entre Medvedev et Draper fait parler : « Petit joueur là‐dessus, Daniil. Et inutile. Je suis à fond derrière Jack »

Baptiste Mulatier
La fin de match entre Daniil Medvedev et Jack Draper en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells fait beau­coup parler après une déci­sion contro­versée de l’arbitre fran­çaise Aurélie Tourte.

Si le premier set a été maîtrisé par Medvedev, la seconde manche s’est révélée bien plus accro­chée. Le moment clé est survenu à 5–5 : le Russe a estimé avoir été gêné par un geste de Draper, qui a levé les bras pendant l’échange. Medvedev a néan­moins continué à jouer le point, avant de demander une véri­fi­ca­tion vidéo… une fois l’échange perdu.

Son adver­saire ayant été sanc­tionné pour gêne, le 11e joueur mondial a gagné ce point, breaké sur ce même jeu et remporté le match quelques minutes plus tard. 

« Je suis à fond derrière Draper. Je ne comprends pas que Tourte, l’arbitre, accorde ce point pour gêne à Medvedev, alors que ce dernier a continué à jouer le point norma­le­ment jusqu’à faire la faute. Petit joueur là‐dessus, Daniil. Et inutile. Draper, très british, a été classe », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X. 

Difficile de ne pas aller dans le sens du chroniqueur. 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

