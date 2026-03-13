La fin de match entre Daniil Medvedev et Jack Draper en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells fait beau­coup parler après une déci­sion contro­versée de l’arbitre fran­çaise Aurélie Tourte.

Si le premier set a été maîtrisé par Medvedev, la seconde manche s’est révélée bien plus accro­chée. Le moment clé est survenu à 5–5 : le Russe a estimé avoir été gêné par un geste de Draper, qui a levé les bras pendant l’échange. Medvedev a néan­moins continué à jouer le point, avant de demander une véri­fi­ca­tion vidéo… une fois l’échange perdu.

Son adver­saire ayant été sanc­tionné pour gêne, le 11e joueur mondial a gagné ce point, breaké sur ce même jeu et remporté le match quelques minutes plus tard.

« Je suis à fond derrière Draper. Je ne comprends pas que Tourte, l’arbitre, accorde ce point pour gêne à Medvedev, alors que ce dernier a continué à jouer le point norma­le­ment jusqu’à faire la faute. Petit joueur là‐dessus, Daniil. Et inutile. Draper, très british, a été classe », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.

J’suis à fond derrière Draper.



Je ne comprends pas que Tourte, l’arbitre, accorde ce point pour gêne à Medvedev, alors que ce dernier a continué à jouer le point norma­le­ment jusqu’à faire la faute.



Petit joueur là‐dessus, Daniil.

Et inutile.



Draper, très british, a été classe. https://t.co/mWX38rS45x — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 13, 2026

Difficile de ne pas aller dans le sens du chroniqueur.