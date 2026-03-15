Pourtant tout juste tombeur de Carlos Alcaraz et dans une forme impres­sion­nante depuis le début du tournoi, Daniil Medvedev est encore tombé sur l’os nommé Jannik Sinner, ce dimanche, en finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

Battu 7–6, 7–6, en deux heures de jeu, le Russe ne sera donc pas le premier joueur, depuis Novak Djokovic sur le Masters 2023, a faire tomber Alcaraz et Sinner sur un même tournoi.

Toujours aussi bon face à un micro malgré la défaite, le Russe a eu quelques mots gentils pour son bour­reau du jour lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

« Tout d’abord, je tiens à féli­citer Jannik. Tu as joué un tennis incroyable, c’était diffi­cile de t’affronter. J’ai fait de mon mieux. C’était un beau match. Toutes mes féli­ci­ta­tions pour tout ce que tu accom­plis. Chaque fois que tu joues contre Carlos, j’adore ça. Cette fois, j’étais content de ne pas laisser Carlos te jouer à nouveau mais j’adore vous regarder jouer, j’adore te regarder. Vas‑y, continue à gagner. N’arrête jamais, et à ton équipe aussi. »