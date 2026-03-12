Interrogé en conférence de presse sur l’atmosphère dans le stade après sa défaite contre le tenant du titre, Jack Draper, au jeu décisif du troisième set en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a répondu avec beaucoup de classe.
Q. À plusieurs reprises, certains spectateurs ont crié. Je me demande à quel point cela peut être difficile à gérer sur le moment, si en tant que joueur, vous pensez que cela peut arriver à tout moment.
NOVAK DJOKOVIC : Je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle situation vous faites référence, mais il y en a eu plusieurs… C’est comme ça. C’est aussi l’excitation du public. Je comprends que les gens, parfois, dans le feu de l’action, dans une bataille comme celle de ce soir, s’excitent pendant les points, et peut‐être entre les points aussi… Ils sont juste excités, c’est tout. Je ne juge ni ne critique personne. Ce fut un match incroyable à disputer sur le court, et je suis sûr que ce fut également le cas pour les spectateurs dans le stade.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 12:09