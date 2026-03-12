Accueil ATP ATP - Indian Wells

La grande classe de Novak Djokovic, battu par Jack Draper : « Je ne juge et ne critique personne, ce fut un match incroyable à disputer »

Interrogé en confé­rence de presse sur l’at­mo­sphère dans le stade après sa défaite contre le tenant du titre, Jack Draper, au jeu décisif du troi­sième set en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a répondu avec beau­coup de classe. 

Q. À plusieurs reprises, certains spec­ta­teurs ont crié. Je me demande à quel point cela peut être diffi­cile à gérer sur le moment, si en tant que joueur, vous pensez que cela peut arriver à tout moment.

NOVAK DJOKOVIC : Je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle situa­tion vous faites réfé­rence, mais il y en a eu plusieurs… C’est comme ça. C’est aussi l’ex­ci­ta­tion du public. Je comprends que les gens, parfois, dans le feu de l’ac­tion, dans une bataille comme celle de ce soir, s’ex­citent pendant les points, et peut‐être entre les points aussi… Ils sont juste excités, c’est tout. Je ne juge ni ne critique personne. Ce fut un match incroyable à disputer sur le court, et je suis sûr que ce fut égale­ment le cas pour les spec­ta­teurs dans le stade.

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 12:09

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

