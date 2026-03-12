Interrogé en confé­rence de presse sur l’at­mo­sphère dans le stade après sa défaite contre le tenant du titre, Jack Draper, au jeu décisif du troi­sième set en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a répondu avec beau­coup de classe.

Q. À plusieurs reprises, certains spec­ta­teurs ont crié. Je me demande à quel point cela peut être diffi­cile à gérer sur le moment, si en tant que joueur, vous pensez que cela peut arriver à tout moment.

NOVAK DJOKOVIC : Je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle situa­tion vous faites réfé­rence, mais il y en a eu plusieurs… C’est comme ça. C’est aussi l’ex­ci­ta­tion du public. Je comprends que les gens, parfois, dans le feu de l’ac­tion, dans une bataille comme celle de ce soir, s’ex­citent pendant les points, et peut‐être entre les points aussi… Ils sont juste excités, c’est tout. Je ne juge ni ne critique personne. Ce fut un match incroyable à disputer sur le court, et je suis sûr que ce fut égale­ment le cas pour les spec­ta­teurs dans le stade.