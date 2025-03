Tombeur de Carlos Alcaraz et qualifié pour la finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où il affron­tera Holger Rune, Jack Draper va inté­grer le top 10 pour la première fois de sa carrière ce lundi.

L’ex‐numéro 1 mondiale en double et ancienne coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, voit le Britannique de 23 ans triom­pher à domi­cile dans le futur.

« Jack Draper va gagner Wimbledon », a écrit l’an­cienne joueuse australienne.

Jack Draper is going to win Wimbledon !