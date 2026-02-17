AccueilATPATP - Indian WellsLa paire Sinner/Opelka trop faible pour la Californie !
ATP - Indian Wells

La paire Sinner/Opelka trop faible pour la Californie !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

818

La rumeur était donc une vraie infor­ma­tion, Reilly Opelka et Jannik Sinner ont bien décidé de jouer ensemble à Indian Wells. 

Le seul souci c’est qu’ils ne sont pas que 4ème dans la liste d’attente. 

C’est assez éton­nant pour être souligné même si les orga­ni­sa­teurs risquent bien sûr la possi­bi­lité de leur donner une invitation. 

Ils leur restent un peu de temps pour se décider. A noter quand même la présence d’autres paires assez sympas comme Vacherot/Rinderknech ou encore Tien/Medvedev.

Publié le mardi 17 février 2026 à 10:45

