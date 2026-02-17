La rumeur était donc une vraie information, Reilly Opelka et Jannik Sinner ont bien décidé de jouer ensemble à Indian Wells.
Le seul souci c’est qu’ils ne sont pas que 4ème dans la liste d’attente.
C’est assez étonnant pour être souligné même si les organisateurs risquent bien sûr la possibilité de leur donner une invitation.
The men’s doubles acceptance list for Indian Wells is officially out and there were some fun late sign‐ups 👀— Parsa (@Parsa_Nemati) February 17, 2026
Daniil Medvedev / Learner Tien
Alexander Bublik / Rajeev Ram
Frances Tiafoe / Brandon Nakashima
World #2 Jannik Sinner & Reilly Opelka are currently the #4 alternates. pic.twitter.com/J6tdVso6Ha
Ils leur restent un peu de temps pour se décider. A noter quand même la présence d’autres paires assez sympas comme Vacherot/Rinderknech ou encore Tien/Medvedev.
Publié le mardi 17 février 2026 à 10:45