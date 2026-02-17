La rumeur était donc une vraie infor­ma­tion, Reilly Opelka et Jannik Sinner ont bien décidé de jouer ensemble à Indian Wells.

Le seul souci c’est qu’ils ne sont pas que 4ème dans la liste d’attente.

C’est assez éton­nant pour être souligné même si les orga­ni­sa­teurs risquent bien sûr la possi­bi­lité de leur donner une invitation.

The men’s doubles accep­tance list for Indian Wells is offi­cially out and there were some fun late sign‐ups 👀



Daniil Medvedev / Learner Tien

Alexander Bublik / Rajeev Ram

Frances Tiafoe / Brandon Nakashima



World #2 Jannik Sinner & Reilly Opelka are currently the #4 alter­nates. pic.twitter.com/J6tdVso6Ha — Parsa (@Parsa_Nemati) February 17, 2026

Ils leur restent un peu de temps pour se décider. A noter quand même la présence d’autres paires assez sympas comme Vacherot/Rinderknech ou encore Tien/Medvedev.