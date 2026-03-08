« Est‐ce qu’un jour tu vas me laisser gagner ? », plaisantait Arthur Rinderknech après sa défaite contre Carlos Alcaraz au premier tour de l’ATP 500 de Doha le 17 février dernier.
Battu cinq fois en cinq duels face à l’Espagnol, le numéro 1 français, 28e mondial, va retrouver le meilleur joueur du monde au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, après avoir profité du forfait de Juan Manuel Cerundolo.
Pour rappel, Alcaraz reste invaincu en 2026 avec des titres à l’Open d’Australie, au Qatar, et 13 victoires d’affilée.
🚨 OFFICIEL !!! Qualifié pour le 3ème tour à Indian Wells 🇺🇸 suite au forfait de Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷, Arthur Rinderknech 🇫🇷 va encore affronter Carlos Alcaraz 🇪🇸. 😭— Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) March 8, 2026
L’Espagnol visera une 3ème victoire de suite face à lui après l’US Open 🇺🇸 et Doha 🇶🇦. 😬 pic.twitter.com/vw1dzr7Why
Pas sûr que « Carlitos » ne fasse de cadeau à Rinderknech !
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 13:55