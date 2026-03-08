Accueil ATP ATP - Indian Wells

La réponse d’Alcaraz au numéro 1 fran­çais pour­rait piquer !

Baptiste Mulatier
« Est‐ce qu’un jour tu vas me laisser gagner ? », plai­san­tait Arthur Rinderknech après sa défaite contre Carlos Alcaraz au premier tour de l’ATP 500 de Doha le 17 février dernier.

Battu cinq fois en cinq duels face à l’Espagnol, le numéro 1 fran­çais, 28e mondial, va retrouver le meilleur joueur du monde au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, après avoir profité du forfait de Juan Manuel Cerundolo. 

Pour rappel, Alcaraz reste invaincu en 2026 avec des titres à l’Open d’Australie, au Qatar, et 13 victoires d’affilée. 

Pas sûr que « Carlitos » ne fasse de cadeau à Rinderknech !

