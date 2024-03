S’il s’est imposé contre le 151e mondial Patrick Kypson (6−4, 6–4) pour son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Ugo Humbert a serré les dents.

Il a en effet révélé à L’Equipe après sa victoire souf­frir d’une gêne au « niveau de l’ad­duc­teur » depuis le tournoi de Doha, ayant eu lieu juste avant sa magni­fique semaine à Dubaï.

« Je n’ai pas pu trop m’en­traîner depuis que je suis arrivé. Déjà parce que j’ai beau­coup joué ces dernières semaines, il y avait le déca­lage donc j’ai pris le temps de me reposer. Et puis toute la semaine à Dubaï, j’ai géré une petite douleur à l’ad­duc­teur droit que j’ai depuis Doha. Dès que j’al­lais sur le court, je ne savais pas si j’al­lais vrai­ment jouer. Ça m’a aussi enlevé du stress pendant ma semaine à Dubaï. Et là, je l’ai sentie à la fin du premier set. Pas plus que la semaine dernière, mais ça m’a fait un peu pani­quer. Je vais bien faire les soins et on va voir au jour le jour. Donc je n’ai pas pu trop m’en­traîner. Je n’ai refait des points que ces deux derniers jours. Je me suis entraîné une heure par jour donc j’ai peu joué dans ces condi­tions », a expliqué le 14e mondial, qui a égale­ment déclaré « ne pas avoir envie de traîner ça pendant des semaines et des semaines ».

Reste à savoir dans quel état physique se présen­tera le numéro 1 fran­çais face à Tommy Paul au troi­sième tour.