Qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells après une victoire face au Japonais Shintaro Mochizuki, Aleksandar Vukic s’ap­prête à défier ce samedi le numéro 1 mondial, Novak Djokovic.

Interrogé par l’ATP, l’Australien a expliqué pour­quoi ce match était très spécial pour lui.

« Il est sans aucun doute ma plus grande idole et je viens d’un héri­tage serbe et monté­né­grin, ce qui est égale­ment son cas. J’ai donc grandi en le soute­nant, lui et les Australiens. J’admire ce qu’il a fait. Et je pense qu’il a fait des choses sensa­tion­nelles pour le sport, sur le court et en dehors », a déclaré l’ac­tuel 69e mondial qui a égale­ment admis qu’il n’avait jamais osé s’ap­pro­cher de lui pour lui dire simple­ment bonjour. « Cela faisait partie de ma liste de choses à faire mais j’étais un peu trop nerveux. »