Comme Roger Federer et Rafael Nadal avant lui, Carlos Alcaraz s’est pris de passion pour le golf. Lors de certains tour­nois, l’Espagnol en profite pour se changer les idées et taper quelques balles pendant son temps libre.

C’est notam­ment le cas à Indian Wells, où le double vain­queur du tournoi a évoqué avec humour ses « objec­tifs » dans cette disci­pline lors d’une confé­rence de presse.

« J’adorerais jouer contre eux. Mon niveau n’est pas encore très bon, mais je m’améliore. J’ai pu jouer ici avec quelques joueurs : je suis allé sur le parcours avec Taylor Fritz et Alexander Zverev. On n’a pas le temps de faire 18 trous, mais pouvoir jouer quelques trous avec eux, c’était vrai­ment super. Je continue à travailler mon jeu pour pouvoir riva­liser avec ces gars‐là. Je sais que Mardy Fish ou Andy Roddick jouent très bien au golf : j’aimerais atteindre leur niveau et les défier. »

Alcaraz reste toute­fois plei­ne­ment concentré sur le tennis. Au prochain tour, il affron­tera le numéro un fran­çais, Arthur Rinderknech, actuel­le­ment 28e joueur mondial.