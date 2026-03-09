Comme Roger Federer et Rafael Nadal avant lui, Carlos Alcaraz s’est pris de passion pour le golf. Lors de certains tournois, l’Espagnol en profite pour se changer les idées et taper quelques balles pendant son temps libre.
C’est notamment le cas à Indian Wells, où le double vainqueur du tournoi a évoqué avec humour ses « objectifs » dans cette discipline lors d’une conférence de presse.
« J’adorerais jouer contre eux. Mon niveau n’est pas encore très bon, mais je m’améliore. J’ai pu jouer ici avec quelques joueurs : je suis allé sur le parcours avec Taylor Fritz et Alexander Zverev. On n’a pas le temps de faire 18 trous, mais pouvoir jouer quelques trous avec eux, c’était vraiment super. Je continue à travailler mon jeu pour pouvoir rivaliser avec ces gars‐là. Je sais que Mardy Fish ou Andy Roddick jouent très bien au golf : j’aimerais atteindre leur niveau et les défier. »
Alcaraz reste toutefois pleinement concentré sur le tennis. Au prochain tour, il affrontera le numéro un français, Arthur Rinderknech, actuellement 28e joueur mondial.
Publié le lundi 9 mars 2026 à 13:11