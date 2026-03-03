Alors qu’il avait plutôt bien commencé la saison avec deux quarts de finales à Brisbane et Auckland, Giovanni Mpetshi Perricard avait ensuite enchaîné cinq défaites consé­cu­tives dont quatre élimi­na­tions au premier tour.

S’il s’est légè­re­ment rassuré à Dubaï où il a passé les quali­fi­ca­tions et le premier tour, avant de s’in­cliner contre Felix Auger‐Aliassime, le « bombar­dier » fran­çais reste dans une période délicate.

Et après s’être séparé d’Emmanuel Planque début février, Mpetshi Perricard pour­rait commencer une colla­bo­ra­tion avec Francis Roig, ancien coach de Rafael Nadal (co‐entraîneur de 2005 à 2022) et plus récem­ment d’Emma Raducanu.

Les deux hommes ont en tout cas été aperçus ensemble à Indian Wells, où va se tenir le premier Masters 1000 de la saison (du 4 au 16 mars).

Made it to Indian Wells and first things I see is Giovanni Mpetshi Perricard working with Fransisco Roig. Should be an inter­es­ting pairing if their are working toge­ther now. pic.twitter.com/KzBzvcIhHs — Ground Pass (@GroundPasspod) March 2, 2026

A suivre, en atten­dant les décla­ra­tions des prin­ci­paux concernés.