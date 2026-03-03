Accueil ATP ATP - Indian Wells

L’ancien coach de Nadal nouvel entraî­neur de Mpetshi Perricard ?

Par
Baptiste Mulatier
-
140

Alors qu’il avait plutôt bien commencé la saison avec deux quarts de finales à Brisbane et Auckland, Giovanni Mpetshi Perricard avait ensuite enchaîné cinq défaites consé­cu­tives dont quatre élimi­na­tions au premier tour. 

S’il s’est légè­re­ment rassuré à Dubaï où il a passé les quali­fi­ca­tions et le premier tour, avant de s’in­cliner contre Felix Auger‐Aliassime, le « bombar­dier » fran­çais reste dans une période délicate. 

Et après s’être séparé d’Emmanuel Planque début février, Mpetshi Perricard pour­rait commencer une colla­bo­ra­tion avec Francis Roig, ancien coach de Rafael Nadal (co‐entraîneur de 2005 à 2022) et plus récem­ment d’Emma Raducanu.

Les deux hommes ont en tout cas été aperçus ensemble à Indian Wells, où va se tenir le premier Masters 1000 de la saison (du 4 au 16 mars). 

A suivre, en atten­dant les décla­ra­tions des prin­ci­paux concernés. 

Publié le mardi 3 mars 2026 à 10:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.