Alors qu’il avait plutôt bien commencé la saison avec deux quarts de finales à Brisbane et Auckland, Giovanni Mpetshi Perricard avait ensuite enchaîné cinq défaites consécutives dont quatre éliminations au premier tour.
S’il s’est légèrement rassuré à Dubaï où il a passé les qualifications et le premier tour, avant de s’incliner contre Felix Auger‐Aliassime, le « bombardier » français reste dans une période délicate.
Et après s’être séparé d’Emmanuel Planque début février, Mpetshi Perricard pourrait commencer une collaboration avec Francis Roig, ancien coach de Rafael Nadal (co‐entraîneur de 2005 à 2022) et plus récemment d’Emma Raducanu.
Les deux hommes ont en tout cas été aperçus ensemble à Indian Wells, où va se tenir le premier Masters 1000 de la saison (du 4 au 16 mars).
Made it to Indian Wells and first things I see is Giovanni Mpetshi Perricard working with Fransisco Roig. Should be an interesting pairing if their are working together now. pic.twitter.com/KzBzvcIhHs— Ground Pass (@GroundPasspod) March 2, 2026
A suivre, en attendant les déclarations des principaux concernés.
Publié le mardi 3 mars 2026 à 10:29