Sans dire que cet évène­ment a fait basculer la rencontre, il est clair qu’il a pu inter­férer sur la concen­tra­tion notam­ment de Carlos Alcaraz qui est fina­le­ment la seule victime de cet énorme faute d’arbitrage.

En annon­çant beau­coup trop tôt une balle qui aurait doublé le célèbre Mohamed Lahyani commet une première erreur. Pour s’as­surer qu’il a fait le bon choix, il fait donc appel à la vidéo et se rend compte que Draper a bien pris la balle après le premier rebond. Tout sourire, il explique donc qu’il faudra rejouer le point.

