Ancienne 27e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour la chaîne Sky Sports, Laura Robson n’a rien loupé du duel entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells.

Et la Britannique a notam­ment été bluffée par l’adap­ta­tion tactique de l’Espagnol au fur et à mesure de la rencontre.

« La façon dont il a fait tourner le match tacti­que­ment est impres­sion­nante parce qu’il était dominé par Sinner pendant le premier set et demi et puis tout d’un coup, on a senti qu’il commen­çait à ralentir les choses. Il a commencé à prendre plus de marge avec le filet en coup droit, surtout sur les retours. Il ralen­tis­sait le rythme, atten­dait son moment et quand il pouvait accé­lérer, il le faisait à fond. »