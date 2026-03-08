Revenu en février de son absence de six mois, causée par une bles­sure au bras gauche, Jack Draper doit déjà défendre les 1000 points de son titre à Indian Wells l’an dernier.

En confé­rence de presse après sa victoire contre Roberto Bautista Agut au deuxième tour dans le désert cali­for­nien (3−6, 6–3, 6–3), le 14e joueur mondial a donné une analyse très honnête de sa performance.

« Je n’ai pas commencé avec l’état d’es­prit néces­saire pour être compé­titif. La ques­tion est de savoir comment ne pas avoir de hauts et de bas pour rester concentré tout au long du match. Il y a certai­ne­ment eu quelques moments où mon niveau a légè­re­ment baissé, et on ne peut pas se permettre cela, surtout contre des joueurs de plus en plus forts, car ils profitent de ces moments. Je pense que plus je jouerai de matchs, plus cela s’amé­lio­rera. Et puis physi­que­ment, oui, je veux passer beau­coup de temps sur le court. Je veux jouer de plus en plus, mais je ne suis pas encore très frais après mon retour de bles­sure, et je dois être raison­nable et savoir que j’ai une longue carrière devant moi. Je suis encore un peu loin de mon objectif physique, car je dois rattraper le temps perdu sur le court d’en­traî­ne­ment et sur le court de match, mais je vais dans la bonne direc­tion. Donc, semaine après semaine, jour après jour, les choses s’amé­liorent pour moi. »