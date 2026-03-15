Battu sans avoir réellement posé des problèmes à Jannik Sinner, Sascha a encore confirmé que son jeu n’était pas au niveau. L’ancienne numéro 1 mondiale a donc bien voulu analyser cette situation qui dure depuis un bout de temps maintenant.
« Jannik maîtrise parfaitement ses coups et il attaque tellement bien le retour de service. Il a pulvérisé le service de Zverev sur les points en deuxième balle. Zverev servait bien, mais pas suffisamment, et Jannik ne vous laisse aucun répit, il vous met constamment la pression. Il s’est très bien débrouillé dans ses montées au filet, et sa technique est tout simplement parfaite. Darren Cahill a vraiment amélioré sa volée et ses transitions au filet. Zverev est tout simplement trop loin de la ligne de fond, il n’a pas eu les moyens de gêner Sinner… Je pense que Zverev manque de variété dans son jeu, son revers slicé n’est pas assez puissant pour amener Sinner à l’intérieur du court, donc il ne fait que se déplacer latéralement, il n’a pas la finesse nécessaire pour le faire sortir du court et Sinner peut faire cela toute la journée et finit par prendre l’ascendant sur le point et finalement c’est terminé. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 10:45