Battu sans avoir réel­le­ment posé des problèmes à Jannik Sinner, Sascha a encore confirmé que son jeu n’était pas au niveau. L’ancienne numéro 1 mondiale a donc bien voulu analyser cette situa­tion qui dure depuis un bout de temps maintenant.

« Jannik maîtrise parfai­te­ment ses coups et il attaque telle­ment bien le retour de service. Il a pulvé­risé le service de Zverev sur les points en deuxième balle. Zverev servait bien, mais pas suffi­sam­ment, et Jannik ne vous laisse aucun répit, il vous met constam­ment la pres­sion. Il s’est très bien débrouillé dans ses montées au filet, et sa tech­nique est tout simple­ment parfaite. Darren Cahill a vrai­ment amélioré sa volée et ses tran­si­tions au filet. Zverev est tout simple­ment trop loin de la ligne de fond, il n’a pas eu les moyens de gêner Sinner… Je pense que Zverev manque de variété dans son jeu, son revers slicé n’est pas assez puis­sant pour amener Sinner à l’in­té­rieur du court, donc il ne fait que se déplacer laté­ra­le­ment, il n’a pas la finesse néces­saire pour le faire sortir du court et Sinner peut faire cela toute la journée et finit par prendre l’as­cen­dant sur le point et fina­le­ment c’est terminé. »