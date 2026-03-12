Accueil ATP ATP - Indian Wells

Le discus­sion lunaire entre Stefanos Tsitsipas et un chauf­feur : « Il m’a demandé si le tennis était « celui avec les chevaux » »

Battu dès le premier tour en simple sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Stefanos Tsitsipas s’est davan­tage illustré en double où il s’est incliné en huitièmes de finale, aux côtés de Novak Djokovic, face à la paire franco‐monégasque, Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot.

Mais alors qu’il quit­tait la région, certai­ne­ment pour rejoindre Miami et son tournoi qui débu­tera le 18 mars, le joueur grec a raconté une anec­dote sur ses réseaux sociaux à propos d’une discus­sion tota­le­ment farfelue avec un chauf­feur Uber. 

« Un chauf­feur Uber à Los Angeles m’a demandé si le tennis était « celui avec les chevaux ».
J’ai répondu que non.
Il a dit : « Ah oui, c’est le crois­sant ».
Il voulait dire le croquet.
Nous avons tous les deux hoché la tête et continué notre route. »

