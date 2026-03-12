Battu dès le premier tour en simple sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Stefanos Tsitsipas s’est davantage illustré en double où il s’est incliné en huitièmes de finale, aux côtés de Novak Djokovic, face à la paire franco‐monégasque, Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot.
Mais alors qu’il quittait la région, certainement pour rejoindre Miami et son tournoi qui débutera le 18 mars, le joueur grec a raconté une anecdote sur ses réseaux sociaux à propos d’une discussion totalement farfelue avec un chauffeur Uber.
Uber driver in LA asked me if tennis was “the one with the horses.”— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) March 11, 2026
I said no.
He said, “Oh yeah, that’s croissant.”
He meant croquet.
We both nodded and kept it moving.
« Un chauffeur Uber à Los Angeles m’a demandé si le tennis était « celui avec les chevaux ».
J’ai répondu que non.
Il a dit : « Ah oui, c’est le croissant ».
Il voulait dire le croquet.
Nous avons tous les deux hoché la tête et continué notre route. »
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 14:44