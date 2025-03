Vainqueur de Giron, Artur Fils atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d’un Masters1000 et pas n’im­porte lequel. Face à l’Américain, le Tricolore n’a rien lâché même après la perte de la seconde manche (6−2, 2–6, 6–3).

📊 A 20 ans et 272 jours, Arthur Fils 🇫🇷 est devenu le plus jeune joueur fran­çais à atteindre les 1⁄ 4 de finale d’un Masters 1000 depuis Richard Gasquet 🇫🇷 à Toronto en 2006 (20 ans et 53 jours).pic.twitter.com/XivathYzVN — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 12, 2025

Depuis le début du tournoi Artur semble beau­coup plus stable menta­le­ment et dans son jeu. Pour lui, il y a une raison à ce chan­ge­ment de situation.

« Nous avons eu de bonnes discus­sions avec l’équipe. Je suis proba­ble­ment un peu plus mature main­te­nant, donc je sais que je dois me battre jusqu’au dernier point. C’est peut‐être pour cela que je le fais main­te­nant. J’essaie de trouver un moyen pendant chaque match. Pour l’ins­tant, ça marche, donc j’en suis très heureux. ll y a un an, je pense que j’au­rais perdu ce match. Alors, oui, plus on joue de matches, plus on acquiert de la confiance, et même quand on perd, on sait ce qu’il faut faire dans les matches suivants pour gagner »

Je pense donc que l’ex­pé­rience m’aide beau­coup aujourd’hui.

Au prochain tour, il affron­tera Daniil Medvedev qui a explosé Tommy Paul : 6–4, 6–0.