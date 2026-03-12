Accueil ATP ATP - Indian Wells

« L’un des meilleurs points que vous aurez l’oc­ca­sion de voir » : c’est ainsi que Tennis TV et l’ATP présentent ce point excep­tionnel entre Novak Djokovic et Jack Draper lors des huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells. 

Si l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a perdu le match au jeu décisif, il a remporté cet échange en démon­trant une fois de plus des qualités athlé­tiques et physiques abso­lu­ment épous­tou­flantes pour un sportif de bientôt 39 ans (il les aura en mai prochain). 

Malgré plusieurs amor­ties et plusieurs lobs de son adver­saire, Djokovic a trouvé la force de conclure ce point magni­fi­que­ment, avec un certes un peu de réus­site, mais surtout énor­mé­ment de luci­dité, après une ultime course vers l’avant. 

Splendide !

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 09:25

