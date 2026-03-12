« L’un des meilleurs points que vous aurez l’occasion de voir » : c’est ainsi que Tennis TV et l’ATP présentent ce point exceptionnel entre Novak Djokovic et Jack Draper lors des huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.
Si l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a perdu le match au jeu décisif, il a remporté cet échange en démontrant une fois de plus des qualités athlétiques et physiques absolument époustouflantes pour un sportif de bientôt 39 ans (il les aura en mai prochain).
Malgré plusieurs amorties et plusieurs lobs de son adversaire, Djokovic a trouvé la force de conclure ce point magnifiquement, avec un certes un peu de réussite, mais surtout énormément de lucidité, après une ultime course vers l’avant.
Splendide !
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 09:25