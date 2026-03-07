Absent depuis sa finale perdue contre Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie le 1er février dernier, Djokovic va retrouver la compé­ti­tion face au Polonais Kamil Majchrzak (57e mondial) ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Tombeur du Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour, le 57e joueur mondial s’est exprimé avant son duel contre l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Je n’ai jamais pu affronter Roger ni Rafa et j’ai toujours voulu défier ce qui se fait de mieux. C’est très spécial de me mesurer à Djokovic, l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire, et je vais bien analyser son jeu pour essayer de lui poser des problèmes et le battre. Il m’a impres­sionné lorsque nous nous sommes entraînés ensemble il y a quelques années et j’es­saierai d’ap­prendre autant de lui cette fois‐ci que ce jour‐là », a déclaré Majchrzak dans des propos rapportés par Punto de Break.