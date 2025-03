Battu par Botic Van De Zandschulp dès le deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells après un match globa­le­ment raté, Novak Djokovic était natu­rel­le­ment déçu lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Et alors qu’un jour­na­liste tentait de lui remonter un peu le moral en insis­tant sur le fait qu’il ne perd quasi­ment jamais lors de son entrée en lice sur un tournoi, le Serbe a fait un sacré aveu à propos de son niveau de jeu qui n’est plus aussi constant qu’a­vant. Extraits.

Question : Vous ne perdez pas souvent au premier tour. Vous en avez perdu plusieurs d’af­filée. Est‐ce que cela vous fait appré­cier le fait que vous n’ayez jamais perdu un premier tour sur une si longue période ?

Novak Djokovic : Oui, c’est diffi­cile d’ap­pré­cier quoi que ce soit main­te­nant, vrai­ment. Je suis déçu d’avoir perdu, mais je suppose que si vous mettez les choses dans une pers­pec­tive plus large, bien sûr, j’ai eu une carrière incroyable. En étant constant pendant tant d’an­nées, vous avez évidem­ment de grandes attentes envers vous‐même. Les choses ont évidem­ment changé pour moi ces dernières années. J’ai eu du mal à jouer au niveau souhaité. De temps en temps, je fais quelques bons tour­nois, mais la plupart du temps, c’est vrai­ment un défi. C’est une lutte pour moi. C’est comme ça. Je suppose que rien ne peut vous préparer à ce moment‐là, dans un sens. Vous devez le vivre et essayer de le gérer de la meilleure façon possible.