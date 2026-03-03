Accueil ATP ATP - Indian Wells

Le tirage est tombé : Alcaraz, Sinner, Djokovic et les Français fixés !

Baptiste Mulatier
Le tirage au sort du fameux tournoi d’Indian Wells, premier Masters 1000 de la saison (4 au 16 mars), a livré son verdict. 

Présents dans la même partie de tableau qu’Alex de Minaur, Taylor Fritz, Daniil Medvedev ou encore Jack Draper, les deux fina­listes de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, pour­raient se retrouver en demi‐finales. 

Battu par le Serbe en demi‐finales à Melbourne, Jannik Sinner se situe de l’autre côté avec Ben Shelton, Alexander Zverev, Jakub Mensik (qui l’a dominé à Doha au Qatar), Lorenzo Musetti ou encore Felix Auger‐Aliassime. 

Le parcours poten­tiel de Carlos Alcaraz : 

Le parcours poten­tiel de Jannik Sinner : 

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic : 

Quarts de finale potentiels : 

Le premier tour des Français (Arthur Rinderknech, Arthur Fils, Corentin Moutet et Ugo Humbert têtes de série donc béné­fi­ciaires d’un bye) :

Publié le mardi 3 mars 2026 à 08:15

