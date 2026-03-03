Le tirage au sort du fameux tournoi d’Indian Wells, premier Masters 1000 de la saison (4 au 16 mars), a livré son verdict.
Présents dans la même partie de tableau qu’Alex de Minaur, Taylor Fritz, Daniil Medvedev ou encore Jack Draper, les deux finalistes de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, pourraient se retrouver en demi‐finales.
Battu par le Serbe en demi‐finales à Melbourne, Jannik Sinner se situe de l’autre côté avec Ben Shelton, Alexander Zverev, Jakub Mensik (qui l’a dominé à Doha au Qatar), Lorenzo Musetti ou encore Felix Auger‐Aliassime.
Le parcours potentiel de Carlos Alcaraz :
R1 – BYE
R1 – BYE
R2 – Dimitrov/Atmane
R3 – Rinderknech/Van de Zandschulp
R4 – Ruud/Vacherot
QF – De Minaur/Bublik/Norrie/Darderi
SF – Djokovic/Fritz/Medvedev/Draper
F – Sinner/Zverev/Shelton/Musetti
📸 Rolex – Antoine Couvercelle
Le parcours potentiel de Jannik Sinner :
R1 – BYE
R1 – BYE
R2 – Duckworth/Q
R3 – Etcheverry/Tsitsipas/Shapovalov
R4 – Khachanov/Paul/Fonseca
QF – Shelton/ADF/Mensik/Tien
SF – Zverev/Musetti/FAA
F – Alcaraz/Djokovic/Fritz/De Minaur
📸 Rolex – Antoine Couvercelle
Le parcours potentiel de Novak Djokovic :
R1 – BYE
R1 – BYE
R2 – Mpetshi Perricard/Majchrzak
R3 – Moutet/Hurkacz
R4 – Draper/Cerundolo
QF – Fritz/Medvedev/Lehecka/Humbert
SF – Alcaraz/De Minaur/Ruud/Bublik
F – Sinner/Zverev/Shelton/Musetti pic.twitter.com/qcf83bleUo
Quarts de finale potentiels :
🇺🇸🔥 Indian Wells ATP QFs :
🇪🇸 Alcaraz vs De Minaur 🇦🇺
🇺🇸 Fritz vs Djokovic 🇷🇸
🇩🇪 Zverev vs Musetti 🇮🇹
🇺🇸 Shelton vs Sinner 🇮🇹
Le premier tour des Français (Arthur Rinderknech, Arthur Fils, Corentin Moutet et Ugo Humbert têtes de série donc bénéficiaires d’un bye) :
Le 1er tour des Français au Masters 1000 d'Indian Wells. 🌴🏜️
🇫🇷 Atmane – Dimitrov
Zheng – Cazaux 🇫🇷
Majchrzak – Mpetshi Perricard 🇫🇷
🇫🇷 Royer – qualifié
🇫🇷 Monfils – qualifié
Berrettini – Mannarino 🇫🇷
🇫🇷 Halys – Walton https://t.co/T3KfxtlvBP pic.twitter.com/wSdmj4DFRC
J‑1 avant le début des hostilités !
