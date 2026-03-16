Même si lors de la céré­monie des trophées, il y a eu plus de respect que de compli­cité, les mots prononcés par Jannik en confé­rence de presse ne sont pas anodins. Quelque part c’est une forme d’aveu comme si l’Italien s’ex­cu­sait un peu de n’avoir pas toujours en face de lui une vraie concurrence.

« Je trouve qu’il joue un excellent, excellent tennis. Il était très confiant, vous savez, ayant déjà remporté quelques titres cette année, et, vous savez, en venant ici, et en perfor­mant très, très bien. Nous ne devons pas oublier qu’il est cham­pion de Grand Chelem, vous savez, et ce n’est pas pour rien. Il a joué un excellent tennis, servant très bien, et j’ai eu du mal à renvoyer, surtout sur les retours de seconde balle. Mais, vous savez, je crois vrai­ment que le tennis a besoin de lui. Il a un style de jeu très unique. Le voir revenir à ce niveau, c’est génial. Il s’améliore beau­coup. Un joueur très agressif à la fin. Il a deux styles de jeu diffé­rents quand il sert et quand il retourne. Donc, vous savez, il faut affronter ça. Ouais, c’est génial pour le sport de le revoir jouer à ce niveau »