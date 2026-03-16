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Le très bel hommage de Sinner à Medvedev : « Je crois vrai­ment que le tennis a besoin de lui. C’est génial pour notre sport de le revoir jouer à ce niveau »

Par
Jean Muller
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Même si lors de la céré­monie des trophées, il y a eu plus de respect que de compli­cité, les mots prononcés par Jannik en confé­rence de presse ne sont pas anodins. Quelque part c’est une forme d’aveu comme si l’Italien s’ex­cu­sait un peu de n’avoir pas toujours en face de lui une vraie concurrence.

« Je trouve qu’il joue un excellent, excellent tennis. Il était très confiant, vous savez, ayant déjà remporté quelques titres cette année, et, vous savez, en venant ici, et en perfor­mant très, très bien. Nous ne devons pas oublier qu’il est cham­pion de Grand Chelem, vous savez, et ce n’est pas pour rien. Il a joué un excellent tennis, servant très bien, et j’ai eu du mal à renvoyer, surtout sur les retours de seconde balle. Mais, vous savez, je crois vrai­ment que le tennis a besoin de lui. Il a un style de jeu très unique. Le voir revenir à ce niveau, c’est génial. Il s’améliore beau­coup. Un joueur très agressif à la fin. Il a deux styles de jeu diffé­rents quand il sert et quand il retourne. Donc, vous savez, il faut affronter ça. Ouais, c’est génial pour le sport de le revoir jouer à ce niveau »

Publié le lundi 16 mars 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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