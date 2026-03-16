Même si lors de la cérémonie des trophées, il y a eu plus de respect que de complicité, les mots prononcés par Jannik en conférence de presse ne sont pas anodins. Quelque part c’est une forme d’aveu comme si l’Italien s’excusait un peu de n’avoir pas toujours en face de lui une vraie concurrence.
« Je trouve qu’il joue un excellent, excellent tennis. Il était très confiant, vous savez, ayant déjà remporté quelques titres cette année, et, vous savez, en venant ici, et en performant très, très bien. Nous ne devons pas oublier qu’il est champion de Grand Chelem, vous savez, et ce n’est pas pour rien. Il a joué un excellent tennis, servant très bien, et j’ai eu du mal à renvoyer, surtout sur les retours de seconde balle. Mais, vous savez, je crois vraiment que le tennis a besoin de lui. Il a un style de jeu très unique. Le voir revenir à ce niveau, c’est génial. Il s’améliore beaucoup. Un joueur très agressif à la fin. Il a deux styles de jeu différents quand il sert et quand il retourne. Donc, vous savez, il faut affronter ça. Ouais, c’est génial pour le sport de le revoir jouer à ce niveau »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 08:10