Learner Tien, après avoir sauvé deux balles de match : « Lors de certains chan­ge­ment de côté, quand je suis mené, je regarder vers l’en­droit où j’étais assis quand j’étais enfant »

Baptiste Mulatier
Le jeune améri­cain Learner Tien continue d’im­pres­sionner les obser­va­teurs. Après s’être offert Ben Shelton, le joueur de 20 ans, 27e mondial, a sorti Alejandro Davidovich Fokina en sauvant deux balles de match lors des huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells : 4–6, 6–1, 7–6(4), en 2h10 de jeu. 

En confé­rence de presse, le Californien de nais­sance évoqué sa joie de jouer à domi­cile et de réussir à performer. 

« Je pense que lors de certains chan­ge­ments de côté dans les moments diffi­ciles, quand je suis mené, je peux regarder vers l’en­droit où j’étais assis quand j’étais enfant, et cela me fait réaliser à quel point c’est spécial de jouer sur ce court. Ce tournoi en général, je pense que c’est juste un rêve d’en­fant de venir jouer ici. Les victoires ne sont qu’un bonus. C’est juste génial d’être sur le court avec le public et l’am­biance. C’est formidable. »

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, le protégé de Michael Chang (vain­queur de Roland‐Garros 1989 et ancien numéro 2 mondial), son coach, va désor­mais défier Jannik Sinner. 

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 15:29

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

