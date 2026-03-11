Le jeune américain Learner Tien continue d’impressionner les observateurs. Après s’être offert Ben Shelton, le joueur de 20 ans, 27e mondial, a sorti Alejandro Davidovich Fokina en sauvant deux balles de match lors des huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells : 4–6, 6–1, 7–6(4), en 2h10 de jeu.
En conférence de presse, le Californien de naissance évoqué sa joie de jouer à domicile et de réussir à performer.
« Je pense que lors de certains changements de côté dans les moments difficiles, quand je suis mené, je peux regarder vers l’endroit où j’étais assis quand j’étais enfant, et cela me fait réaliser à quel point c’est spécial de jouer sur ce court. Ce tournoi en général, je pense que c’est juste un rêve d’enfant de venir jouer ici. Les victoires ne sont qu’un bonus. C’est juste génial d’être sur le court avec le public et l’ambiance. C’est formidable. »
Pour tenter de se qualifier dans le dernier carré, le protégé de Michael Chang (vainqueur de Roland‐Garros 1989 et ancien numéro 2 mondial), son coach, va désormais défier Jannik Sinner.
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 15:29