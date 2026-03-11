Le jeune améri­cain Learner Tien continue d’im­pres­sionner les obser­va­teurs. Après s’être offert Ben Shelton, le joueur de 20 ans, 27e mondial, a sorti Alejandro Davidovich Fokina en sauvant deux balles de match lors des huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells : 4–6, 6–1, 7–6(4), en 2h10 de jeu.

Learner Tien saves two match points !



En confé­rence de presse, le Californien de nais­sance évoqué sa joie de jouer à domi­cile et de réussir à performer.

« Je pense que lors de certains chan­ge­ments de côté dans les moments diffi­ciles, quand je suis mené, je peux regarder vers l’en­droit où j’étais assis quand j’étais enfant, et cela me fait réaliser à quel point c’est spécial de jouer sur ce court. Ce tournoi en général, je pense que c’est juste un rêve d’en­fant de venir jouer ici. Les victoires ne sont qu’un bonus. C’est juste génial d’être sur le court avec le public et l’am­biance. C’est formidable. »

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, le protégé de Michael Chang (vain­queur de Roland‐Garros 1989 et ancien numéro 2 mondial), son coach, va désor­mais défier Jannik Sinner.