Learner Tien fait peur aux cadors.
L’Américain de 20 ans a décroché face à son compatriote Ben Shelton (8e mondial) sa 6e victoire en 11 matchs face à des joueurs du top 10 depuis le début de saison dernière : 7–6(3), 4–6, 6–3, en 2h11 de jeu.
« C’était un match difficile, c’est certain. En arrivant sur le court, j’ai entendu dire qu’il ne se sentait peut‐être pas très bien. Je n’ai donc pas été très surpris qu’il prenne de gros risques, qu’il prenne beaucoup de risques pour écourter les échanges. Dans l’ensemble, c’était un match difficile à gérer. Je pense que j’ai joué sans vraiment trouver mon rythme, à cause de la puissance de son jeu. J’étais aussi un peu nerveux sur certains points. Mais je suis content d’avoir gagné », a réagi le 27e joueur mondial en conférence de presse après son succès.
Entraîné par l’ancien vainqueur de Roland‐Garros Michael Chang, Learner Tien tentera d’enchaîner face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (19e mondial).
