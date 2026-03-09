Learner Tien fait peur aux cadors.

L’Américain de 20 ans a décroché face à son compa­triote Ben Shelton (8e mondial) sa 6e victoire en 11 matchs face à des joueurs du top 10 depuis le début de saison dernière : 7–6(3), 4–6, 6–3, en 2h11 de jeu.

« C’était un match diffi­cile, c’est certain. En arri­vant sur le court, j’ai entendu dire qu’il ne se sentait peut‐être pas très bien. Je n’ai donc pas été très surpris qu’il prenne de gros risques, qu’il prenne beau­coup de risques pour écourter les échanges. Dans l’en­semble, c’était un match diffi­cile à gérer. Je pense que j’ai joué sans vrai­ment trouver mon rythme, à cause de la puis­sance de son jeu. J’étais aussi un peu nerveux sur certains points. Mais je suis content d’avoir gagné », a réagi le 27e joueur mondial en confé­rence de presse après son succès.

Entraîné par l’an­cien vain­queur de Roland‐Garros Michael Chang, Learner Tien tentera d’en­chaîner face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (19e mondial).