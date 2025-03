Jouer un deuxième tour de Masters 1000 c’est bien, avoir ses raquettes c’est mieux. Et ce n’est pas Frances Tiafoe qui dira le contraire.

Alors qu’il était opposé cette nuit à Damir Dzumhur au deuxième tour du tournoi d’Indian Wells, l’Américain, qui s’est imposé après deux jeux déci­sifs, est arrivé sur le court sans ses raquettes.

Une situa­tion cocasse que Frances a expliqué à son adver­saire du jour alors qu’il était dans l’in­ca­pa­cité de s’échauffer.

Got there in the end 😅@FTiafoe came to court missing a pretty impor­tant piece of equip­ment last night… 🤣#TennisParadise pic.twitter.com/Tm5lRHy1FF