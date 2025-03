Indian Wells est presque comme un tournoi du Grand Chelem, il est donc logique que le prize money des garçons soit aligné avec celui des filles. Enfin logique pas pour l’an­cien numéro 1 mondial russe Kafelnikov qui s’est exprimé chez nos amis de Championnat.

« J’encourage toutes nos joueuses, et j’es­saie de regarder leurs matchs. Mais je n’ai aucune envie de regarder les matchs du 1er, 2e, 3e tour en parti­cu­lier – sauf dans de rares cas. Les femmes méritent‐elles un salaire égal ? Non, bien sûr, elles ne le méritent pas. Vous n’avez pas besoin d’aller loin par exemple : ouvrez le livre de Roland Garros de l’année dernière – le match du quatrième tour entre Iga Swiateak et Nastya Potapova et vous compren­drez. Le match a duré seule­ment 40 minutes. Et si nous prenons le paral­lèle avec les hommes, ils ont joué pendant quatre ou cinq heures pour exac­te­ment le même « salaire ». Où est la justice ? »