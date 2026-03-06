Accueil ATP ATP - Indian Wells

Les retrou­vailles plus qu’é­mou­vantes entre Alcaraz et Djokovic

Par
Jean Muller
-
187
Screenshot

Indian Wells reste un moment parti­cu­lier après la tournée de début d’année en Australie. Le stade est magni­fique notam­ment avec cette grande pelouse où tous les cham­pions se retrouvent, jouent au foot­ball. On a l’im­pres­sion d’un vrai club de vacances où tout le monde est content de se côtoyer dans une ambiance convi­viale et reposante.

La petite vidéo qui circule sur le réseau concer­nant les retrou­vailles entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic confirme ce sentiment. 

On voit bien que les deux cham­pions ont un réel plaisir à se revoir, rien n’est feint, cela respire le naturel et un profond respect. 

Publié le vendredi 6 mars 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.