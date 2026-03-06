Indian Wells reste un moment parti­cu­lier après la tournée de début d’année en Australie. Le stade est magni­fique notam­ment avec cette grande pelouse où tous les cham­pions se retrouvent, jouent au foot­ball. On a l’im­pres­sion d’un vrai club de vacances où tout le monde est content de se côtoyer dans une ambiance convi­viale et reposante.

Así fue el reen­cuentro de Alcaraz y Djokovic tras la final de Australia.



Siempre se ha respi­rado muy buena energía entre los dos cuando coin­ciden.

La petite vidéo qui circule sur le réseau concer­nant les retrou­vailles entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic confirme ce sentiment.

On voit bien que les deux cham­pions ont un réel plaisir à se revoir, rien n’est feint, cela respire le naturel et un profond respect.