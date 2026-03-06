Indian Wells reste un moment particulier après la tournée de début d’année en Australie. Le stade est magnifique notamment avec cette grande pelouse où tous les champions se retrouvent, jouent au football. On a l’impression d’un vrai club de vacances où tout le monde est content de se côtoyer dans une ambiance conviviale et reposante.
Así fue el reencuentro de Alcaraz y Djokovic tras la final de Australia.— José Morón (@jmgmoron) March 5, 2026
Siempre se ha respirado muy buena energía entre los dos cuando coinciden. pic.twitter.com/RFqRvRiZG0
La petite vidéo qui circule sur le réseau concernant les retrouvailles entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic confirme ce sentiment.
On voit bien que les deux champions ont un réel plaisir à se revoir, rien n’est feint, cela respire le naturel et un profond respect.
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 09:45