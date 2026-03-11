En huitièmes de finale du double Indian Wells, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, qui ont décidé de former une paire en Californie, affrontaient les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot.
La rencontre s’est animée lorsque le numéro 1 français, Rinderknech, a effectué un grand geste avec sa raquette alors que Tsitsipas s’apprêtait à tenter un smash. Visiblement gêné, le Grec a manqué son coup. Djokovic s’est alors tourné vers l’arbitre pour demander la vidéo : après visionnage, le point a finalement été accordé au Serbe et au Grec, Rinderknech étant sanctionné pour « gêne ».
Rinderknech et Vacherot ont néanmoins fini par s’imposer au terme d’un match serré (7−6, 7–5). Et après la traditionnelle poignée de main, rapide et plutôt froide, le joueur tricolore a offert une célébration pour le moins surprenante. Une manière d’imiter son geste effectué un peu plus tôt dans le match ?
😂😂😂😍😍😍✅— Arthur Rinderknech (@arthurrinder) March 11, 2026
Le 28e mondial en a même remis une couche sur les réseaux sociaux.
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 12:47