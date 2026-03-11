Accueil ATP ATP - Indian Wells

L’étonnante célé­bra­tion de Rinderknech après avoir « fait tiquer » Djokovic

Par
Baptiste Mulatier
-
777

En huitièmes de finale du double Indian Wells, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, qui ont décidé de former une paire en Californie, affron­taient les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot. 

La rencontre s’est animée lorsque le numéro 1 fran­çais, Rinderknech, a effectué un grand geste avec sa raquette alors que Tsitsipas s’apprêtait à tenter un smash. Visiblement gêné, le Grec a manqué son coup. Djokovic s’est alors tourné vers l’arbitre pour demander la vidéo : après vision­nage, le point a fina­le­ment été accordé au Serbe et au Grec, Rinderknech étant sanc­tionné pour « gêne ».

Rinderknech et Vacherot ont néan­moins fini par s’imposer au terme d’un match serré (7−6, 7–5). Et après la tradi­tion­nelle poignée de main, rapide et plutôt froide, le joueur trico­lore a offert une célé­bra­tion pour le moins surpre­nante. Une manière d’imiter son geste effectué un peu plus tôt dans le match ?

Le 28e mondial en a même remis une couche sur les réseaux sociaux. 

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 12:47

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.