En huitièmes de finale du double Indian Wells, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, qui ont décidé de former une paire en Californie, affron­taient les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot.

La rencontre s’est animée lorsque le numéro 1 fran­çais, Rinderknech, a effectué un grand geste avec sa raquette alors que Tsitsipas s’apprêtait à tenter un smash. Visiblement gêné, le Grec a manqué son coup. Djokovic s’est alors tourné vers l’arbitre pour demander la vidéo : après vision­nage, le point a fina­le­ment été accordé au Serbe et au Grec, Rinderknech étant sanc­tionné pour « gêne ».

Rinderknech et Vacherot ont néan­moins fini par s’imposer au terme d’un match serré (7−6, 7–5). Et après la tradi­tion­nelle poignée de main, rapide et plutôt froide, le joueur trico­lore a offert une célé­bra­tion pour le moins surpre­nante. Une manière d’imiter son geste effectué un peu plus tôt dans le match ?

😂😂😂😍😍😍✅ — Arthur Rinderknech (@arthurrinder) March 11, 2026

Le 28e mondial en a même remis une couche sur les réseaux sociaux.