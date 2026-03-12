Impressionnant depuis son retour à la compé­ti­tion en février dernier après quasi­ment huit mois sans jouer suite à une frac­ture de fatigue au niveau du dos, Arthur Fils, opposé à Alexander Zverev en quarts de finale du Mastars 1000 d’Indian Wells, a pris toutes les dispo­si­tions pour éviter de se blesser à nouveau.

En plus d’avoir perdu entre 6 et 7 kilos, le Français a égale­ment changé quelques détails dans son jeu afin de moins solli­citer son dos. C’est notam­ment le cas du service, un coup pour lequel il s’ins­pire de l’Américain Brandon Nakashima, actuel 30e mondial.

« Avant je kickais plus, je lançais beau­coup à gauche et je ne faisais pas de boucle au service. Je ne passais pas par‐derrière. Là, on a essayé d’avoir un rythme uniforme, je passe par derrière, je monte le bras direc­te­ment et, quand il est en haut, j’ai déjà lancé la balle donc après je peux direc­te­ment servir. La consé­quence c’est que je ne force pas avec mon corps ou avec mon dos pour faire avancer la balle. J’aime bien, par exemple, le geste de (Brandon) Nakashima, on a l’im­pres­sion qu’il ne force pas et son service part tout seul. J’essaie de repro­duire ce truc‐là à ma manière », a déclaré Fils chez nos confrères de L’Équipe.