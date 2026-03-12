Impressionnant depuis son retour à la compétition en février dernier après quasiment huit mois sans jouer suite à une fracture de fatigue au niveau du dos, Arthur Fils, opposé à Alexander Zverev en quarts de finale du Mastars 1000 d’Indian Wells, a pris toutes les dispositions pour éviter de se blesser à nouveau.
En plus d’avoir perdu entre 6 et 7 kilos, le Français a également changé quelques détails dans son jeu afin de moins solliciter son dos. C’est notamment le cas du service, un coup pour lequel il s’inspire de l’Américain Brandon Nakashima, actuel 30e mondial.
« Avant je kickais plus, je lançais beaucoup à gauche et je ne faisais pas de boucle au service. Je ne passais pas par‐derrière. Là, on a essayé d’avoir un rythme uniforme, je passe par derrière, je monte le bras directement et, quand il est en haut, j’ai déjà lancé la balle donc après je peux directement servir. La conséquence c’est que je ne force pas avec mon corps ou avec mon dos pour faire avancer la balle. J’aime bien, par exemple, le geste de (Brandon) Nakashima, on a l’impression qu’il ne force pas et son service part tout seul. J’essaie de reproduire ce truc‐là à ma manière », a déclaré Fils chez nos confrères de L’Équipe.
