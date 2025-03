Finalement battu par Arthur Fils au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells après avoir obtenu une balle de match dans le deuxième set (3−6, 7–6(4), 6–3), Lorenzo Musetti est revenu dans les colonnes d’Ubitennis sur les circons­tances de cette défaite. Et selon lui, le Français peut remer­cier son service.

« Il y a beau­coup de choses posi­tives. Tout d’abord l’at­ti­tude, un aspect dans lequel je ne suis géné­ra­le­ment pas constant, mais aujourd’hui je n’ai pas à me plaindre à ce sujet, à l’avenir je peux encore m’amé­liorer. Sur le plan tech­nique, je me suis senti bien dès le début, je frap­pais très bien la balle. Puis, comme vous l’avez dit, il a changé quelque chose et est devenu plus agressif, trou­vant plus de confiance grâce à son service qui l’a sauvé dans certains moments critiques, même dans le troi­sième set. À partir de demain, nous allons conti­nuer à travailler sur les points sur lesquels nous nous concen­trons, en essayant d’être plus cyniques dans les matchs serrés comme celui‐ci. »