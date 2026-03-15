Consultante pour Sky Sports durant le tournoi d’Indian Wells et invitée à exprimer son point de vue suite à la victoire retentissante de Daniil Medvedev contre Carlos Alcaraz en demi‐finales, Martina Navratilova a tenu à insister sur un point précis : le pourcentage de points remportés derrière la deuxième balle du Russe au service (74%).
Presque une anomalie face à un joueur du calibre de l’Espagnol, toujours très agressif et précis derrière les secondes balles adverses.
« Les meilleurs joueurs sont généralement excellents en début de match… Il faut bien démarrer, et c’est exactement ce qu’a fait Daniil : il a vraiment neutralisé la puissance de Carlos, en renvoyant les balles depuis très loin. Je suis surprise que Carlos n’ait pas tenté quelques services‐volées, pour varier un peu son jeu, car il était vraiment très en retrait sur ces retours. Mais ensuite, sur le retour de deuxième service, j’aimerais demander à Daniil quel était son plan, car il a remporté 74 % de ses points sur son deuxième service, ce qui est presque du jamais vu : il est même meilleur sur son deuxième service que sur le premier. Il a pris un bon départ, s’est créé des occasions et les a saisies immédiatement. Carlos a tout simplement raté trop de balles en échange, pas quand il cherchait à marquer le point, mais juste lors des échanges, ce qui est inhabituel pour lui. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 14:14