Consultante pour Sky Sports durant le tournoi d’Indian Wells et invitée à exprimer son point de vue suite à la victoire reten­tis­sante de Daniil Medvedev contre Carlos Alcaraz en demi‐finales, Martina Navratilova a tenu à insister sur un point précis : le pour­cen­tage de points remportés derrière la deuxième balle du Russe au service (74%).

Presque une anomalie face à un joueur du calibre de l’Espagnol, toujours très agressif et précis derrière les secondes balles adverses.

« Les meilleurs joueurs sont géné­ra­le­ment excel­lents en début de match… Il faut bien démarrer, et c’est exac­te­ment ce qu’a fait Daniil : il a vrai­ment neutra­lisé la puis­sance de Carlos, en renvoyant les balles depuis très loin. Je suis surprise que Carlos n’ait pas tenté quelques services‐volées, pour varier un peu son jeu, car il était vrai­ment très en retrait sur ces retours. Mais ensuite, sur le retour de deuxième service, j’aimerais demander à Daniil quel était son plan, car il a remporté 74 % de ses points sur son deuxième service, ce qui est presque du jamais vu : il est même meilleur sur son deuxième service que sur le premier. Il a pris un bon départ, s’est créé des occa­sions et les a saisies immé­dia­te­ment. Carlos a tout simple­ment raté trop de balles en échange, pas quand il cher­chait à marquer le point, mais juste lors des échanges, ce qui est inha­bi­tuel pour lui. »