Après avoir émis son souhait concer­nant la fin de de carrière de Rafael Nadal et Novak Djokovic, Mats Wilander a beau­coup parlé de Carlos Alcaraz sur le plateau d’Eurosport ce samedi avant l’en­trée en lice de l’Espagnol à Indian Wells. Et d’après le consul­tant suédois, Carlos est un vrai cadeau pour le tennis.

« J’ai vu tous ses matchs en Argentine et au Brésil, et j’avais peur de ne pas voir le même enthou­siasme sur le court, mais ce n’est pas le cas et le public a très bien réagi. Nous avons tous le même senti­ment, à savoir que Carlos Alcaraz est la meilleure chose qui soit arrivée au tennis depuis très long­temps, de par son compor­te­ment sur le court et sa façon de jouer. »