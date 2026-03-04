Jamais épargné par les bles­sures ces dernières années, dont la dernière remonte il y a un mois à l’Open d’Australie où il a été contraint de déclarer forfait, Matteo Berrettini cherche des solutions.

Auteur d’une tournée sud‐américaine sur terre battue assez compli­quée (trois victoires pour trois défaites), l’Italien, actuel 66e joueur mondial et bien présent sur le Masters 1000 d’Indian Wells où il sera opposé au Français, Adrian Mannarino, ce mercredi, a annoncé avoir entamé une colla­bo­ra­tion avec l’an­cien 4e mondial et fina­liste de l’Open d’Australie en 1999, Thomas Enqvist.

Capitaine de l’équipe suédoise de Coupe Davis entre 2017 et 2019, celui qui a égale­ment travaillé quelques temps avec Stefanos Tsitsipas a pour mission de redonner confiance à l’ex‐6e joueur mondial. C’est notam­ment ce qu’a déclaré ce dernier chez nos confrères de Sky Sports.

« Con noi qui a Indian Wells c’è Thomas Enqvist : è una persona super, l’ho conos­ciuto in Laver Cup. È qua per aiutarmi a trovare fiducia nel mio tennis e a pensare posi­tivo in quello che ho fatto, faccio e che farò » pic.twitter.com/JijtaZvcrj — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) March 3, 2026

« Thomas Enqvist est avec nous ici à Indian Wells : c’est quel­qu’un de formi­dable, je l’ai rencontré à la Laver Cup. Il est là pour m’aider à reprendre confiance en mon tennis et à penser posi­ti­ve­ment à ce que j’ai fait, ce que je fais et ce que je ferai. »