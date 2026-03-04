Jamais épargné par les blessures ces dernières années, dont la dernière remonte il y a un mois à l’Open d’Australie où il a été contraint de déclarer forfait, Matteo Berrettini cherche des solutions.
Auteur d’une tournée sud‐américaine sur terre battue assez compliquée (trois victoires pour trois défaites), l’Italien, actuel 66e joueur mondial et bien présent sur le Masters 1000 d’Indian Wells où il sera opposé au Français, Adrian Mannarino, ce mercredi, a annoncé avoir entamé une collaboration avec l’ancien 4e mondial et finaliste de l’Open d’Australie en 1999, Thomas Enqvist.
Capitaine de l’équipe suédoise de Coupe Davis entre 2017 et 2019, celui qui a également travaillé quelques temps avec Stefanos Tsitsipas a pour mission de redonner confiance à l’ex‐6e joueur mondial. C’est notamment ce qu’a déclaré ce dernier chez nos confrères de Sky Sports.
Matteo Berrettini a Sky Sport 🎙— Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) March 3, 2026
« Con noi qui a Indian Wells c’è Thomas Enqvist : è una persona super, l’ho conosciuto in Laver Cup. È qua per aiutarmi a trovare fiducia nel mio tennis e a pensare positivo in quello che ho fatto, faccio e che farò » pic.twitter.com/JijtaZvcrj
« Thomas Enqvist est avec nous ici à Indian Wells : c’est quelqu’un de formidable, je l’ai rencontré à la Laver Cup. Il est là pour m’aider à reprendre confiance en mon tennis et à penser positivement à ce que j’ai fait, ce que je fais et ce que je ferai. »
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 16:16