Tête de série numéro 28 du Masters 1000 d’Indian Wells qui débute ce mercredi, Matteo Berrettini est pour la chaîne Tennis TV sur sa magni­fique victoire face à Novak Djokovic au premier tour de l’ATP 500 de Doha il y a deux semaines. Et forcé­ment, il n’est pas prêt de l’oublier.

One to tell the grand­kids about ! 👏@MattBerrettini reflects on that EPIC win over Novak Djokovic in Doha#TennisParadise pic.twitter.com/9N1rzv2xIv — Tennis TV (@TennisTV) March 4, 2025

« Oui, c’était une victoire impor­tante. J’ai perdu contre lui dans les tour­nois les plus impor­tants du circuit, en finale de Wimbledon, mais en même temps je me suis toujours senti très fier d’avoir joué contre lui, contre Nadal et Federer. Je pense que c’est quelque chose que je vais certai­ne­ment garder avec moi. Et le dire à mes enfants, si j’en ai, ou à quiconque me le deman­dera à l’avenir. Cette première victoire était vrai­ment bonne. En même temps, j’ai l’im­pres­sion d’avoir gagné parce que j’ai vrai­ment mieux joué que lui, ce qui n’est jamais facile à faire. Donc, double fierté, oui. »