Pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Alexander Zverev a dominé Matteo Berrettini, aujourd’hui 66e mondial : 6–3, 6–4.

Dans des propos rapportés par OA Sport après sa défaite, l’Italien, fina­liste de Wimbledon 2021, n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Allemand.

« Il a certai­ne­ment été meilleur que moi, mais je suis sur la bonne voie. Même lorsque j’ai commis des erreurs, j’ai tout de même fait les bons choix en essayant d’être agressif. Il n’était pas facile de jouer à cause du vent violent, mais j’ai disputé deux bons matchs qui doivent me donner confiance. J’aurais aimé être plus lucide dans certains choix, mais c’est la diffi­culté de ce sport. Il n’y a pas beau­coup de joueurs plus forts que Zverev, en Australie, il a prouvé qu’il était l’un des meilleurs au monde. Dans le passé, il m’a accordé un peu plus, mais pas cette fois. J’aurais pu atteindre le tie‐break en servant mieux, mais dans le tennis, les ‘si’ et les ‘mais’ ne fonc­tionnent pas ».

Zverev avait été battu par Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, après avoir mené 5–3 au cinquième set.