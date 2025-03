Les Etats‐Unis atten­dant un succes­seur à Andy Roddick depuis l’US Open 2003. Un joueur améri­cain dans le top 30 actuel peut‐il remporter un titre du Grand Chelem ? Oui selon le frère de John, Patrick McEnroe, inter­rogé par Tennis365, même si Jannik Sinner et Carlos Alcaraz rendent la tâche extrê­me­ment compliquée.

« C’est une très bonne période pour le tennis améri­cain et l’on espère qu’elle deviendra une grande période. L’un des joueurs que nous avons dans les 30 premiers du clas­se­ment peut‐il gagner un Grand Chelem ? Je pense que la réponse à cette ques­tion est oui, c’est possible. Mais ce sera diffi­cile. Le problème, c’est que Carlos Alcaraz ne va nulle part et que nous avons aussi un joueur suspendu pour trois mois, Jannik Sinner, qui sera de retour très bientôt. Ces deux gars sont telle­ment bons qu’ils semblent vouloir dominer les tour­nois comme Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic l’ont fait pendant de nombreuses années. »