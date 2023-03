Avant son match contre Frances Tiafoe en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev reste sur 18 victoires d’af­filée. Si les attentes sont de retour autour de lui, le Russe ne s’en plaint pas. Comme disait une légende du tennis, « la pres­sion est un privi­lège ».

« J’aime la pres­sion parce qu’elle vient avec les résul­tats. Quand vous passez des juniors aux profes­sion­nels, vous la sentez. Puis quand vous commencez à passer des Futures aux Challengers, vous la sentez encore. Donc à chaque étape de votre vie de joueur, vous avez l’im­pres­sion que la pres­sion est immense, mais un an plus tard vous réalisez que c’était relatif et que désor­mais, elle est encore plus grande. Et c’est normal : plus vous essayez d’ac­com­plir des choses – et je ne parle pas unique­ment de tennis mais dans la vie tout court –, plus vous ressentez cette pres­sion. Parfois, elle vient de vos proches, de votre famille, d’autres fois des fans, des médias ou autres. Et dans le tennis, mieux vous jouez, plus vous êtes sous pres­sion. Donc c’est super qu’elle revienne pour moi. »