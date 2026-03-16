Lors de la céré­monie de la remise des prix, Daniil fait toujours preuve d’hu­mour. Cela a encore été le cas dans la nuit quand il a voulu évoquer le chan­ge­ment de la surface auprès Tommy Haas le direc­teur du tournoi présent sur le podium : « Merci beau­coup pour le court, il est beau­coup plus rapide cette année. Merci de m’avoir écouté. Je sais que ce n’était pas pour moi, mais j’apprécie«



Avec cette petite phrase, le Russe insinue que ces modi­fi­ca­tions ont été réali­sées pour favo­riser d’autres cham­pions, sûre­ment que Daniil pense à Carlos et Jannik comme cela a été souvent évoqué sur le circuit depuis que « tous » les direc­teurs veulent réunir toutes les chances pour avoir cette finale de « rêve »

A propos de l’auteur Jean Muller Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.