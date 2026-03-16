Lors de la cérémonie de la remise des prix, Daniil fait toujours preuve d’humour. Cela a encore été le cas dans la nuit quand il a voulu évoquer le changement de la surface auprès Tommy Haas le directeur du tournoi présent sur le podium : « Merci beaucoup pour le court, il est beaucoup plus rapide cette année. Merci de m’avoir écouté. Je sais que ce n’était pas pour moi, mais j’apprécie«
Avec cette petite phrase, le Russe insinue que ces modifications ont été réalisées pour favoriser d’autres champions, sûrement que Daniil pense à Carlos et Jannik comme cela a été souvent évoqué sur le circuit depuis que « tous » les directeurs veulent réunir toutes les chances pour avoir cette finale de « rêve »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 10:22